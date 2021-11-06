Жена Гусева рассталась с тренером "Динамо" после 8 лет отношений. Фото

Бывший футболист киевского "Динамо", а ныне помощник Мирчи Луческу в столичной команде Олег Гусев, расстается со своей супругой Марией. Судебное разбирательство по делу о разводе проходит в Печерском суде г. Киева, говорится в выпуске ТСН.

Гусев с девушкой, работающей моделью, познакомился в ночном клубе в 2012 году, когда ей было 18, а ему 29.

Она не представляла, что он известный футболист. Олег сразу предложил пожениться и на раздумья дал три дня.

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Далее было рождение дочки Александры, дорогие подарки и все закончилось постом в Instagram.

Девушка написала, что у нее закончился очередной этап в жизни, за который она благодарна.

В суд семья Гусевых не пришла. Решение о разводе должно появится в едином реестре через несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мария Гусева выложила снимок в откровенном купальнике, устроив настоящий пожар в комментариях.

В кадре молодая девушка лежит на террасе одного из отелей, одетая в черное сексуальное бикини.