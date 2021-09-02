Жена Гусева намекнула на расставание с тренером "Динамо"

Жена Олега Гусева, который работает одним из тренеров "Динамо", сделала намек на то, что их отношения с бывшим футболистом киевлян подошли к концу. Мария опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram.

Она решила быть немногословной, сообщив о завершении одного из этапов своей жизни. Жена Гусева призналась, что очень благодарна за то, что осталось в прошлом.

"Все бесконечное конец свой обретает... В моей жизни завершился один этап, за который я очень благодарна. Это все, что хотелось бы сказать", – написала она, сопроводив текст эмодзи с разбитым сердцем.

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Как рассказывала сама Мария, они с Олегом познакомились, когда ей было 18 лет, а футболисту "Динамо" – 29. Тогда девушка работала моделью в Азии и приехала в Киев на несколько дней.

Они отдыхали в одном ночном клубе и начали общение благодаря общим знакомым. Гусев сразу же предложил Марии выйти за него замуж и дал ей три дня на размышления.

Их свадьба состоялась в мае 2013 года. Вместе они воспитывают дочь Александру. До этого Олег уже был женат. От первого брака у него есть сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк, напротив, объявил о воссоединении с женой Ириной. В мае 2020 года она призналась, что они с футболистом расстались и поделилась подробностями этой ситуации.