Жану Беленюку – на блок-посту: проезжай, и так видно, что ты не мос*аль

Народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал забавную историю, которая случилась с ним на одном из блок-постов Киеве. Проезжая мимо, один из военных напомнил прославленному борцу известный анекдот про темнокожего парня и гражданина России.

"Двое пацанов на блок-посту стоят, мы им помахали, едем дальше, тут вижу, что один из них начинает мне что-то говорить. Я опускаю стекло и спрашиваю "Что надо?". Он такой - "Есть такой анекдот: "Сынку, я и так вижу, что ты не москаль", – сказал Жан.

Напомним, что жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Александра Усика после неудачного обращения к своим землякам на крымском полуострове, обратилась ко всем женщинам России. Екатерина Хмелевская призвала их не пускать своих мужей воевать в Украину.

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По мнению Хмелевской, Путин уже проиграл, когда напал на нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик после нападения России остался в Украине, и вступил в ряды территориальной обороны.

Выступая по видеосвязи из подвала в Киеве, Усик рассказал журналистам CNN, что не хочет убивать, но готов это сделать, если придется защищать своих родных.