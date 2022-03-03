Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Александра Усика после неудачного обращения к своим землякам на крымском полуострове, обратилась ко всем женщинам России. Екатерина Хмелевская призвала их не пускать своих мужей воевать в Украину.

По мнению Хмелевской, Путин уже проиграл, когда напал на нашу страну.

"Я обращаюсь ко всей России. Уже к Крыму бесполезно обращаться, там все понятно. Девочки, мамы, женщины, бабушки – не пускайте своих мужчин, прячьте. Потому что здесь пушечное мясо, нас уничтожают, вас уничтожают, просто жесть. Я не знаю, когда это закончится. Сколько ему нужно еще тут трупов, сколько ему нужно еще всего? Он [Путин] уже проиграл, бл*ха, когда он успокоиться. Успокойте его, я прошу вас", – заявила Хмелевская.

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Напомним, что накануне Катя не смогла сдержать выражений, обращаясь к своим землякам. Екатерина Хмелевская родилась в Симферополе, но после оккупации в 2014 году переехала вместе с мужем и детьми в Киев.

Нападение РФ на Украину застало ее и семью в Ворзеле (Киевская область), где Усики построили уютный дом с террасой и балконом.

На видео заплаканная Катерина называет крымчан трусами, за то что те бояться публично выступить против агрессии Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик после нападения России остался в Украине, и вступил в ряды территориальной обороны.

Выступая по видеосвязи из подвала в Киеве, Усик рассказал журналистам CNN, что не хочет убивать, но готов это сделать, если придется защищать своих родных.