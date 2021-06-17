Зеленский обсудил с Шевченко матч сборной Украины на Евро-2020

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наставником сборной Украины Андреем Шевченко после победы над Северной Македонией (2:1) в матче второго тура Евро-2020. Глава государства передал привет и поблагодарил за результат всех игроков, тренеров и персонал национальной команды.

По словам Зеленского, Украине была очень необходима победа и команда ее добыла. "Впереди – несколько дней, чтобы восстановить силы, нервную систему и сорванный голос, чтобы в матче с Австрией снова большой единственной сорокамиллионный волной заряжать нашу сборную Украины. Только Украина! Только победа!" – написал президент в своем Telegram-канале.

Он отметил, что от Киева до столицы Румынии, где проходил матч, менее тысячи километров, поэтому футболисты чувствовали "мощную волну поддержки для нашей сборной от всей страны". "И, кажется, это были 90 минут масштабной синхронизации более 40 миллионов украинцев", – добавил Зеленский.

Видео дня

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, победу в матче с македонцами Украине принесли голы Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. Видео можно посмотреть тут.

К слову, еще по одному мячу они записали на свой счет в поединке против Нидерландов (2:3). Уже 21 июня украинцы сыграют против Австрии, в этом поединке решится дальнейшая судьба нашей сборной на чемпионате Европы.