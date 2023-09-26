Зеленский назначил экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко своим внештатным советником

Президент Владимир Зеленский назначил легендарного футболиста и бывшего тренера сборной Украины и Андрея Шевченко своим советником. Соответствующий указ №589/2023 от 26 сентября появился на сайте главы государства.

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте.

Напомним, что 46-летний Шевченко в мае прошлого года стал первым амбасадором фандрейзинговой платформы United24.

Видео дня

5 августа в Лондоне, Андрей Шевченко на домашней арене лондонского "Челси" стадионе "Стэмфорд Бридж организовал благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine.

В ноябре прошлого года Шевченко и UNITED24 начали сбор средств для восстановления стадиона "Чемпион" в городе Ирпень Киевской области.

5 мая Зеленский дал старт глобальной инициативе United24, которая призвана объединить людей во всем мире для помощи Украине. Все средства поступают на счета Национального банка Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!