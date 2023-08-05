Game4Ukraine. В Лондоне состоялся футбольный матч мировых звезд в поддержку Украины

В Лондоне, на домашней арене лондонского "Челси" стадионе "Стэмфорд Бридж", состоялся благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine. Послы фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко и их команды сразились друг против друга.

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Встреча завершилась вничью 2:2.

На 24-й минуте игру приостановили, чтобы отдать дань уважения всем, кто борется за свободу Украины. Заполненный "Стэмфорд Бридж" и все участники матча устроили овации.

Перед игрой на большом экране была показана речь президента Украины Владимира Зеленского.

"Спасибо вам за то, что приняли участие в этом прекрасном событии. Сегодня вы увидите украинцев, услышите украинцев и сможете им помочь. Футбол - это сила, которая объединяет людей. И сегодня мы увидим, что мир объединен - объединен командами Шевченко и Зинченко.

Замечательные люди, замечательные игроки. Желтая и синяя команды представляют наш национальный флаг - один из самых мощных символов свободы в истории. И мы делаем его символом возрождения. Мы можем сделать это вместе. Я благодарю Соединенное Королевство за всю поддержку, спасибо всем вам, кто присоединился к нашей команде UNITED24, которая помогает защитить свободу и восстановить нормальную жизнь. Слава Украине", - сказал президент.

После слов Зеленского состоялась минута молчания в память обо всех жертвах, погибших от рук российских оккупантов.

Состав "синих" под руководством тренера женской команды "Челси" Эммы Хейз:

голкиперы – Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд и Карло Кудичини;

Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд и Карло Кудичини; защитники – Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо и Уильям Галлас;

Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо и Уильям Галлас; полузащитники – Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти и Джо Коул;

Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти и Джо Коул; нападающие – капитан Андрей Шевченко, его партнер по нападению в "Динамо" и сборной Сергей Ребров, Самуэль Этоо, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони и Джимми-Флойд Хассельбайнк.

Кроме профессиональных футболистов присутствовали селебрити: звезда сериала "Тед Лассо" Тохиб Джимо, британский комик Рассел Говард, актеры Арчи Рено и Ральф Литтл, а также музыканты Джеймс Артур и Челси Граймс.

Тренер желтой команды – легендарный наставник "Арсенала" Арсен Венгер

голкиперы – Йенс Леманн, Дэвид Джеймс;

Йенс Леманн, Дэвид Джеймс; защитники – Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши;

Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши; полузащитники – капитан Александр Зинченко, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки;

капитан Александр Зинченко, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки; нападающие – Евгений Левченко и Якубу Аегбени.

В селебрите-составе "желтых" выходили: звезда "Теда Лассо" Фил Данстер, актер Гиро Файнс-Тиффин, певец Том Греннан и телеведущий Роман Кэмпф.

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