Засунул шарф в трусы: Роналду отметился омерзительной выходкой во время матча. Видео

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду угодил в скандальную ситуацию во время матча Riyadh Season Cup, в котором "Аль-Наср" проиграл "Аль-Хилялю" (0:2). Чемпион Европы-2016 проявил неуважение к фанатам соперника и их клубу, сорвавшись на символике соперника.

На протяжении матча болельщики недовольно гудели, когда португалец получал мяч. В какой-то момент зрители на трибунах начали скандировать имя главного оппонента Криштиану аргентинца Лионеля Месси. Роналду сначала призывал фанатов не останавливаться, а затем выкрикнул в их адрес: "Здесь я. Не Месси".

После финального свистка, который зафиксировал поражение "Аль-Насра" Роналду атаковали на пути в раздевалку. Болельщики принялись закидывать его шарфами "Аль-Хиляля", что в буквальном смысле взбесило португальского форварда. Он поднял один из них и засунул себе в шорты, после чего бросил на землю.

Отметим, что это уже не первая выходка Роналду во время выступлений с саудовский клуб. Во время финала арабской Лиги чемпионов он пытался спровоцировать соперника отвратительным поступком.

Как сообщал OBOZ.UA, форвард "Шахтера" Богдан Вьюнник сбежал в Саудовскую Аравию и отказался тренироваться с донецким клубом, мотивируя свое желание переживаниями, связанными с войной в Украине.

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