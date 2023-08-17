Роналду совершил мерзкий поступок в финале Лиги чемпионов. Момент попал на видео

Звезда аравийского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился чудовищной выходкой во время финального матча арабской Лиги чемпионов с "Аль-Хилялем". Футболист сборной Португалии в одном из моментов игры проявил полное неуважение к одномук из игроков соперника и совершил омерзительное действие в его адрес.

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Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал "Аль-Хиляль". В ролике видно, что команды готовятся к исполнению стандарта игроками "Аль-Насра". Роналду вел борьбу за позицию с защитником Али Аль-Булайхи, который всячески старался не уступить португальцу.

Криштиану явно не понравилась такая жесткая опека. В какой-то момент он засунул руку под свою футболку, вытерев потную спину, после чего прикоснулся к лицу футболиста "Аль-Хиляля". Тот отмахнулся от руки форварда и старался привлечь внимание арбитра, но тот не стал вмешиваться в игру.

Отметим, что "Аль-Наср" выиграл финал, а Роналду отметился дублем в поединке. Победа в арабской Лиге чемпионов стало первой в истории нынешней команды звездного португальца.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали о планах Федерации футбола Саудовской Аравии добиться включения победителя чемпионата страны в европейскую Лигу чемпионов.

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