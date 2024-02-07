Футболист сборной Украины из-за 'переживаний, связанных с войной' сбежал из 'Шахтера' в Саудовскую Аравию – СМИ

Форвард "Шахтера" Богдан Вьюнник отказался тренироваться с донецким клубом и хочет расторгнуть контракт, мотивируя свое желание переживаниями, связанными с войной в Украине, сообщает FootBoom. По информации СМИ, футболист молодежной сборной Украины никак не реагирует на призывы руководства "горняков" присоединиться к команде, с которой у него действующий контракт.

Вьюнник не принимал участие в пяти контрольных матчах "Шахтера", а также отсутствует на сборах в Турции. Нет фамилии 21-летнего уроженца Харькова и в составе "оранжево-черных" на плей-офф Лиги Европы.

Игрок, трансферная стоимость которого по данным Transfermarket составляет 700 000 евро, якобы пытается самостоятельно найти себе новый клуб. В текущем сезоне Вьюнник забил за "Шахтер" один гол и сделал два ассиста, проведя на поле 167 минут в 6 матчах.

7 февраля Вьюнник у себя в Instagram разместил фотографии из Саудовской Аравии, где на стадионе в Эр-Рияде встретился с главным тренером "Аль-Насра" Луишем Каштрой, который ранее возглавлял "Шахтер".

Кроме того Богдан выложил фотографию из гостиничного номера, где с голым торсом хвастается футболкой лидера "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года полузащитник юношеской команды донецкого "Шахтера" Александр Роспутько исчез после матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА в против "Антверпена". 19-летнего уроженца Горловки не оказалось на самолете, на котором "горняки" возвращались в Украину из Бельгии.

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