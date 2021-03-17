"Заря" выкупит футболиста у турецкого гранда, чтобы продать его в "Шахтер" – СМИ

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
4,0 т.
Аллахьяр Сайядманеш

"Заря" оформит постоянный трансфер иранского нападающего Аллахьяра Сайядманеша, который сейчас выступает за команду на правах аренды из "Фенербахче", чтобы затем выгодно продать его в "Шахтер".

Как сообщает издание Fotospor, луганчане хотят активировать опцию выкупа футболиста за 1,5 миллиона евро. У "Зари" уже есть договоренность с "горняками" о переходе игрока в донецкий клуб за 8 миллионов евро.

Отметим, что турецкий гранд приобрел 19-летнего Сайядманеша у иранского "Эстеглала" летом 2019 года за 753 тысячи евро. Сейчас его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 600 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Аллахьяр принял участие в 16 матчах "Зари" во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Сайядманеш прекрасно проявил себя в матче с "Шахтером" в украинской Премьер-лиге, когда уже в добавленное ко второму тайму время прошел с мячом через все поле, обыграл нескольких соперников и выдал пас на Дмитрия Иванисеню, которому оставалось лишь пробить мимо голкипера с близкого расстояния. Этот гол принес луганчанам неожиданную победу над "горняками" в меньшинстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" отказался продавать украинского голкипера Анатолия Трубина в Европу.

ТрансферыФенербахче СтамбулФК ШахтерФК Заря