"Заря" выкупит футболиста у турецкого гранда, чтобы продать его в "Шахтер" – СМИ

"Заря" оформит постоянный трансфер иранского нападающего Аллахьяра Сайядманеша, который сейчас выступает за команду на правах аренды из "Фенербахче", чтобы затем выгодно продать его в "Шахтер".

Как сообщает издание Fotospor, луганчане хотят активировать опцию выкупа футболиста за 1,5 миллиона евро. У "Зари" уже есть договоренность с "горняками" о переходе игрока в донецкий клуб за 8 миллионов евро.

Отметим, что турецкий гранд приобрел 19-летнего Сайядманеша у иранского "Эстеглала" летом 2019 года за 753 тысячи евро. Сейчас его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 600 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Аллахьяр принял участие в 16 матчах "Зари" во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Сайядманеш прекрасно проявил себя в матче с "Шахтером" в украинской Премьер-лиге, когда уже в добавленное ко второму тайму время прошел с мячом через все поле, обыграл нескольких соперников и выдал пас на Дмитрия Иванисеню, которому оставалось лишь пробить мимо голкипера с близкого расстояния. Этот гол принес луганчанам неожиданную победу над "горняками" в меньшинстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" отказался продавать украинского голкипера Анатолия Трубина в Европу.