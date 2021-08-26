"Заря" вылетела из Лиги Европы, пропустив за два матча шесть мячей

Луганская "Заря" в ответном поединке плей-офф Лиги Европы проиграла австрийскому "Рапиду" и завершила выступление в турнире. Подопечные Виктора Скрипника продолжат еврокубки в Лиге конференций - новом турнире УЕФА рангом ниже.

Поединок в "Запорожье" на "Славутич Арене" завершился со счетом 2:3. Неделю назад луганчане уступили 0:3.

Домашний матч начался для украинских футболистов кошмарно. Уже в дебюте встречи с интервалом в 5 минут они пропустили два гола.

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На 10-й минуте Фунтасу удалась точная передача, Грюль вышел один на один с левого фланга и сильно пробил в ближний угол без шансов для Шевченко.

Шокированные игроки "Зари" не смогли быстро прийти в себя и на 15-й минуте пропустили второй мяч. После подачи углового Граймль пробил через ног защитников.

Перед перерывом хозяева сократили отставание. Гладкий воспользовался заминкой вратаря и замкнул головой подачу со штрафного.

Во втором тайме на ровном месте получил травму голкипер Никита Шевченко, а на 68-й минуте "Заря" попустила третий гол.

На последних минутах команда из Украины имела реальные шансы сравнять счет, когда с интервалом в 2 минуты румынский арбитр Иштван Ковач поставил два пенальти. Оба пенальти бил Шахаб Зейхеди, но смог реализовать лишь один.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа "Заря" проиграла "Динамо" в матче УПЛ с двумя незабитыми 11-метровыми ударами.