"Динамо" в матче с двумя незабитыми пенальти победило "Зарю" в УПЛ

Киевское "Динамо" в центральном матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ) обыграло луганскую "Зарю". Поединок в Запорожье на "Славутич Арене" завершился со счетом 1:2.

С первых минут гости обозначили свой статус фаворитов, захватив инициативу в центре поля. Подопечные Луческу, который по совету врача в Запорожье не приехал, уверенно атаковали и смогли добиться успеха уже на 18-й минуте.

После подачи Николая Шапаренко с углового Александр Сирота спокойно головой переправил мяч в ворота.

Забив гол киевляне стали играть по игре, но без особого продвижения вперед. "Заря" также ничего не могла сделать в нападении. Команде Скрипника не хватало остроты в завершающих фазах атак.

Видео дня

После перерыва луганчане несколько раз угрожали воротам Бущана, но голкипер сборной Украины работал безупречно.

Все вопросы о победителе могли быть сняты на 70-й минуте. Шевченко потащил удар Миколенко, но на добивании сыграл Буяльский и попал в руку Имерекову. Анатолий Абдула без размышлений указал на 11-метровую отметку, пенальти Де Пена забить не смог. Никита Шевченко угадал направление и забрал мяч.

Это заметно обострило ситуацию на поле. "Динамо" стало нервничать и на 75-й минуте Сергей Сидорчук сбил в своей штрафной Кочергина. Рефери поставил пенальти, но Фаворов попал в штангу.

Развязка наступила на 80-й минуте. После передачи Миколенко Буяльский ювелирным ударом под стойку снял все вопросы о победителе.

На последних секундах "Заря" все таки забила свой гол, но на большего времени не хватило. Свой следующий поединок "бело-синие" проведут 11 августа дома против "Миная".

"Заря" – "Динамо" 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 17 Сирота, 0:2 – 80 Буяльский, 1:2 – 90 Овусу-Фримпонг.

Заря – Шевченко, Фаворов (Руфати, 86), Имереков, Вернидуб, Хомченовский, Назарина, Кочергин, Кристиан (Кабаев, 58), Захеди (Гладкий, 72), Сайядманеш (Цвек, 72), Громов (Овусу-Фримпонг, 86).

Динамо – Бущан, Забарный, Миколенко, Сирота, Кендзера (Тымчик, 69), Буяльский (Леднев, 85), Шапаренко, Гармаш (Кулач, 78), Сидорчук, Родригеш (де Пена, 68), Цыганков (Караваев, 68).

Предупреждения: Гармаш (55), Назарина (57), Шапаренко (62), Вернидуб (64), Имереков (70), Буяльский (81), Бущан (89).

Напомним, что в первом туре "Динамо" на поле столичного НСК "Олимпийский" обыграло ривненский "Верес" – 4:0.