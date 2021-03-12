"Заря" – "Динамо": букмекеры дали прогноз на центральный матч тура в УПЛ

"Динамо" является небольшим фаворитом центрального матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против "Зари", который состоится в воскресенье, 14 марта, в Запорожье.

Ставки на победу киевлян принимаются за коэффициент 2,31, на ничью – за 3,60, а успех луганского клуба оценивается котировкой 2,92. Спортивные аналитики с почти одинаковой вероятностью предсказывают, что в этом поединке будет забито два или три гола.

Напомним, что "Динамо" лидирует в чемпионате с отрывом в четыре очка от "Шахтера" и восемь очков от "Зари", которая идет на третьем месте. Однако у подопечных Виктора Скрипника есть еще матч в запасе. Встреча команд в первом круге закончилась вничью 1:1.

Отметим, что в 16-м туре УПЛ луганчане сенсационно выиграли у "Шахтера", играя в меньшинстве и забив единственный гол в матче на последней минуте. Победная серия команды в 2021 году насчитывает уже пять поединков во всех турнирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, противостояние "Динамо" и "Зари" будет обслуживать судейская бригада во главе с Юрием Ивановым, который стал главным героем скандального момента с отмененным голом "Олимпика" в ворота "Шахтера".