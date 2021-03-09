"Динамо" будет судить арбитр скандального матча "Шахтера"

Комитет арбитров на центральный матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ) "Заря" – "Динамо", назначил 35-летнего Юрия Иванова.

В 17-м туре УПЛ 35-летний Иванов стал участником скандала, отменив гол "Олимпика" в ворота "Шахтера". Пикантности назначения добавляет тот факт, что рефери родился в Донецкой области (Макеевка).

Полностью список назначения выглядит следующим образом

13 марта (суббота)

"Минай" – "Ингулец" – Сергей Бойко (Киевская обл.)

"Ворскла" – "Днепр-1" – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Денис Шурман

14 марта (воскресенье)

"Мариуполь" – "Колос" – Александр Шандор (Львов)

"Шахтер" – "Десна" – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Николай Балакин

"Заря" – "Динамо" – Юрий Иванов (Донецкая обл.), арбитр ВАР – Катерина Монзуль

"Александрия" – "Олимпик" – Олег Деревинский (Киев)

Как сообщал OBOZREVATEL, после поединка 17-го тура УПЛ с "Шахтером" президент "Олимпика" Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир телеканала "Футбол" и грязно обматерил арбитров.

Спустя несколько дней Гельзин отправил официальное письмо другим клубам УПЛ с предложением на внеочередном собрании выразить коллективное недоверие главе комитета арбитров Лучано Лучи.