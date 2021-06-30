"Закрой рот": Ярмоленко повздорил с Шевченко на матче против Швеции. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Ярмоленко Шевченко

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко устроил небольшие разборки с главным тренером Андреем Шевченко. Инцидент случился в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со Швецией.

Андрей Ярмоленко

На 78-й минуте матча Ярмоленко остановил Альбин Экдаль.

кадр из видео
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Главный арбитр встречи Даниэле Орсато свистнул нарушение, но желтую карточку за умышленную игру руками шведу не дал. Этот факт так возмутил нашего капитана, что он обрушился на судью. Итальянцу это не понравилось и он наградил "горчичником" украинца.

кадр из видео

Это не успокоило Андрея и он еще больше распсиховался, став что-то эмоционально доказывать рефери. В ситуацию с тренерской зоны вмешался Шевченко.

Андрей Шевченко.

Андрей Николаевич дважды по имени позвал игрока "Вест Хэма", а когда тот его услышал и повернул голову, приказал "закрыть рот".

кадр из видео

Ответ в эфир не попал, но судя по губам Ярмоленко сказал "За***л" [Надоел]. Стоит отметить, что внушение от наставника даром не прошло. Нападающий сосредоточился на игре, забыв про арбитра.

Напомним, что матч Швеция – Украина завершилcя со счетом 2:1.

Александр Зинченко забил первый гол в матче.

Победный гол забил Артем Довбык.

Артем Довбик.

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Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

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