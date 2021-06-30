"Закрой рот": Ярмоленко повздорил с Шевченко на матче против Швеции. Видео

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко устроил небольшие разборки с главным тренером Андреем Шевченко. Инцидент случился в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со Швецией.

На 78-й минуте матча Ярмоленко остановил Альбин Экдаль.

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Главный арбитр встречи Даниэле Орсато свистнул нарушение, но желтую карточку за умышленную игру руками шведу не дал. Этот факт так возмутил нашего капитана, что он обрушился на судью. Итальянцу это не понравилось и он наградил "горчичником" украинца.

Это не успокоило Андрея и он еще больше распсиховался, став что-то эмоционально доказывать рефери. В ситуацию с тренерской зоны вмешался Шевченко.

Андрей Николаевич дважды по имени позвал игрока "Вест Хэма", а когда тот его услышал и повернул голову, приказал "закрыть рот".

Ответ в эфир не попал, но судя по губам Ярмоленко сказал "За***л" [Надоел]. Стоит отметить, что внушение от наставника даром не прошло. Нападающий сосредоточился на игре, забыв про арбитра.

Напомним, что матч Швеция – Украина завершилcя со счетом 2:1.

Победный гол забил Артем Довбык.

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Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".