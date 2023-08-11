'Закончилась пародия. Бенефис': Леоненко едко прошелся по 'Динамо' после поражения в Лиге конференций

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко едко отреагировал на поражение команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций от "Ариса". Экс-нападающий сборной Украины назвал игру подопечных Мирчи Лучекску пародией на футбол.

Видео дня

Об этом Леоненко заявил в своем Telegram-канале "Леоненко Prosport". Лучший футболист Украины 1992-1994 годов выделил ошибки защитника "бело-синих" Александра Сироты, раскритиковал Андрея Ярмоленко и добавил, что арбитр встречи в Салониках ошибочно назначил пенальти в ворота украинцев, который и стал решающим в игре.

"Закончилась пародия. Ну, что сказать – бенефис Сироты. Из-под него могли два забить. В итоге мяч попал ему в лицо. Ну, как я увидел, но судья дал пенальти. Что у "Динамо"? Ярмоленко на 89-й минуте пробил в руки вратарю. Вот, что мы за 95 минут сделали. Что по игре можно сказать? Ярмоленко постоянно убирает мяч под себя и делает 500 ненужных касаний. Как делал так раньше, так и делает. Обращайте на внимание. Посмотрите, на какой позиции он играет. Зачем мучить себя и болельщиков? Полтора часа вот просто взяли и выкинули", – прокомментировал игру "Динамо" Леоненко.

Отметим, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал причины поражения команды от "Ариса", раскритиковав Андрея Ярмоленко. А автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко заявил, что украинские клубы в еврокубках практически достигли дна.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты греческого "Ариса" вывесили оскорбительный баннер в адрес защитников Украины, которые противостоят российской агрессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!