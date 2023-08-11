'Достали до дна. Позор': автор первого гола в истории сборной Украины отреагировал на фиаско 'Динамо' и 'Днепра-1' в Европе

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко жестко раскритиковал украинские клубы за выступления в европейских турнирах. Бывший нападающий "Днепра" и одесского "Черноморца" выразил мнение о том, что представители нашей страны в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в буквальном смысле достигли дна.

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Об этом Гецко заявил порталу Sport.ua, комментируя поражения киевского "Динамо" и "Днепра-1" от "Ариса" и "Славии" соответственно. Он назвал позорным выступление наших футболистов, которые проигрывают далеко не самым сильным европейским командам.

"Позор, другого слова и не подберешь, когда будем анализировать выступление наших клубов. К сожалению, эстафету у неудачников из полтавской "Ворсклы", которую выбила из квалификации Лиги конференций скромная грузинская "Дила", подхватили других два отечественных представителя – "Днепр-1" и "Динамо". К сожалению, наши представители в еврокубках уже почти достали до дна", – сказал Гецко.

Отметим, что главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал причины поражения команды от "Ариса", раскритиковав Андрея Ярмоленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты греческого "Ариса" вывесили оскорбительный баннер в адрес защитников Украины, которые противостоят российской агрессии.

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