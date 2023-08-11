'Ярмоленко не шел': Луческу назвал причины поражения 'Динамо' от 'Ариса'

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал заслуженным поражение своей команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций от греческого "Ариса". Румынский специалист раскритиковал своих футболистов за огромное количество ошибок, которые приводили к опасным моментам.

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Об этом Луческу заявил на пресс-конференции после поединка в Салониках, пишет официальный сайт "Динамо". Наставник "бело-синих" подчеркнул, что больше всего проблем у его подопечных начали возникать во второй половине игры, в частности, в зоне ответственности Андрея Ярмоленко.

"Арис" заслужил эту победу, которую они обеспечили себе во второй части второго тайма. Мы слишком поздно начали играть для того, чтобы забить – только после того, как пропустили. Рассчитывали, что соперник будет выходить из зон, что даст нам простор. Перед игрой я ожидал, что "Арис" будет играть в более атакующий футбол, но они этого не сделали, зато выжидали и заработали пенальти. Они имели возможность отличиться еще дважды. В первом тайме их не было, а вот во втором было достаточно. В основном через левый фланг, где Ярмоленко не шел за Феррари, тот делал много очень опасных проходов, и после этого соперник мог забить. Но к этому приводили ошибки", – подвел итог игре Луческу.

Отметим, что ответный поединок команд состоится в Бухаресте в четверг, 17 августа. "Динамо" нужно будет отыгрывать пропущенный мяч в Салониках.

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