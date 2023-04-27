Депутат Госдумы написал донос на экс-футболиста сборной России за 'тявканье на Путина'

Депутат Государственной думы Роман Терюшков похвастался что написал донос на эск-футболиста сборной России Евгения Савина. Причиной стало интервью Савина Ксении Собчак, в котором он резко раскритиковал политику РФ, а также войну в Украине.

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Терюшков заявил, что Савин ничего не видел восемь лет, "когда уничтожали народ Донбасса".

"И этот мерзавец, у меня других слов нет, начинает поливать грязью нашу страну, наших солдат, нашего президента", - цитирует Терюшкова sports.ru.

Парламентарий признался, что отправил письмо в правоохранительные органы о том, чтобы возбудили дело на Савина по статье уголовного права 280.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).

"Мы надеемся, что решение будет в пользу Российской Федерации, и этого товарища осудят уголовно, и уже будет у него дорога сюда закрыта", – добавил депутат.

Напомним, что Евгений в октябре прошлого года осудил военное вторжение России в Украину. Он снял большой ролик о наших футболистах в Европе, после чего пропагандисты телеканала "Матч ТВ" устроили травлю Савина, которого назвали "Иуда из Ютуба".

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