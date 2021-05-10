"Ювентус" с Криштиану Роналду разгромно проиграл "Милану" в битве за ЛЧ в Италии. Видео

"Ювентус" был сенсационно разгромлен "Миланом" (0:3) на своем поле в матче 35-го тура итальянской Серии А, который имел большое значение в контексте борьбы за попадание в Лигу чемпионов.

На 30-й минуте первый стопроцентный момент в поединке упустил Джорджо Кьеллини, который выпрыгнул выше всех при подаче углового, но не попал в пустой угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы. Счет был открыт на первой добавленной к первому тайму минуте, когда Браим Диас получил мяч в штрафной площади, подработал его себе под правую ногу и неотразимо пробил в дальнюю девятку.

На 58-й "Милан" получил отличную возможность удвоить преимущество, но Франк Кессье не реализовал пенальти. Эта неудача не огорчила гостей, которые на 78-й и 82-й минутах забили еще по голу. Сначала Анте Ребич отличился потрясающим дальним ударом в "девятку", а затем Фикайо Томори замкнул головой подачу с углового.

Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, но ничем особенным себя проявить не сумел.

Поражение опустило туринцев на пятое место в таблице. От четвертой позиции их отделяет одно очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Руслан Малиновский снова отличился и помог "Аталанте" разгромить "Парму" со счетом 5:2.