Ярмоленко забил победный гол и получил удаление в чемпионате Англии U-23

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко стал автором забитого мяча и удаления в матче молодежного чемпионата английской Премьер-лиги. Наш соотечественник стал одним из главных действующих лиц в поединке "Вест Хэма" против "Суонси".

Для лондонского коллектива, цвета которого защищает украинец, домашний поединок сложился весьма непросто. Ярмоленко оказался в составе команды U-23 на фоне скандала, связанного с его сотрудничеством с одной из букмекерских контор, что запрещено правилами Английской футбольной ассоциации.

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Андрей неплохо проявил себя в поединке, а в добавленное к первому тайму время забил единственный мяч в игре. Наш футболист отличился нехарактерным для себя образом: после подачи углового Ярмоленко переправил мяч в сетку ударом головой, что ему удается крайне редко.

Сразу после перерыва судья решил удалить украинца с поля, показав ему прямую красную карточку. Это произошло после того, как Андрей отмахнулся от соперника во время вбрасывания аута его партнером. Отметим, что поединок так и завершился со счетом 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Даниил Игнатенко заработал красную карточку спустя девять минут после дебюта в чемпионате Франции.