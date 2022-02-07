Украинский футболист заработал удаление через девять минут после дебюта во Франции

Неудачным получился дебют в составе французского "Бордо" украинского полузащитника Даниила Игнатенко. 24-летний футболист, арендованный у донецкого "Шахтера", в выездном матче чемпионата Франции с "Реймсом" вышел на поле на 63-й минуте, а уже на 72-й увидел перед собой красную карточку.

На момент появления Игнатенко в поединке его команда уже проигрывала 0:4. Уроженец Запорожья чересчур рьяно хотел себя проявить и грубо сыграл в ногу соперника. Рефери сразу же удалил Даниила.

Смотрите обзор матча в Реймсе.

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В первой половине сезона 2021/2022 Игнатенко выступал на правах аренды за "Днепр-1". В 14 матчах хавбек забил три мяча и получил пять желтых карточек. Раньше он также играл за "Мариуполь" и венгерский "Ференцварош". Сайт Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

"Бордо" во французской Лиге 1 занимает 19-е, предпоследнее, место, на два очка опережая "Сент-Этьен".

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