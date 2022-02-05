Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Андрею Ярмоленко

Футбольная ассоциация Англии (ФА) обвинила украинского полузащитника лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в рекламировании букмекерских ставок в Украине. Как сообщает, официальный сайт организации, 32-летний хавбек сборной Украины нарушил пункт 8.5 правил ФА, в котором говорится о предполагаемом случае неправомерных действий в отношении рекламы и/или продвижения букмекерской деятельности по ставкам.

Утверждается, что его появление в рекламе украинской букмекерской компании является нарушением.

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"Игроку "Вест Хэм Юнайтед" запрещена такая деятельность как участнику английского футбола", – утверждается в сообщении.

По информации издания Evening Standard, обвинение связано с рекламной кампанией букмекеров в Украине. При этом сам игрок никак не связан со ставками.

Ярмоленко подписал рекламное соглашение о съемках еще когда выступал за дортмундскую "Боруссию" в Германии, где в то время правила не препятствовали таким соглашениям.

У Андрея есть срок до 18 февраля, чтобы ответить на обвинения.

Напомним, что Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 3,5 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 февраля Ярмоленко принял участие в матче 4-го раунда Кубка Англии против "Киддерминстер". Наш соотечественник провел на поле 120 минут, а "Вест Хэм" победил 2:1.

25 декабря СМИ опубликовали информацию, что "Вест Хэм" может попрощаться с Ярмоленко в новом сезоне. По мнению прессы, руководство команды готово рассмотреть любые предложения связанные с продажей хавбека сборной Украины.