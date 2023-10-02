Ярмоленко со словами 'закрыть рот' сделал категоричное заявление о 'Динамо'

Звездный полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко выразил уверенность в том, что у команды нет другого выхода, кроме как выиграть чемпионат страны. 33-летний футболист отметил, что после вылета из Лиги конференций и Кубка Украины "бело-синие" получили заслуженную критику.

Об этом Ярмоленко заявил в интервью Профутбол Digital, комментируя победу "Динамо" над "Александрией" в 9-м туре УПЛ. Капитан сборной Украины отметил, что у столичной команды просто не будет оправданий, если она не сможет добыть "золото" первенства, имея преимущество в нагрузке.

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"Проигрывать всегда неприятно, но критику была заслуженной. Не имеем права проигрывать. Но другой дороги, кроме как работать дальше, нет. Надо слушать тренера и побеждать. С "Александрией" удалось использовать свои моменты. Сейчас для болельщиков чемпионат довольно интересный, потому что много кто теряет очки. Нет такого, как раньше, когда игра шла в одни ворота. Очки не считаем. Мы вылетели из еврокубков и Кубка, и никаких отмазок уже нет. Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот и слушать критику, которые люди на нас выльют", – сказал Ярмоленко.

Напомним, ранее "Динамо" сенсационно проиграло "Оболони" и в первые с 2012 года не смогло выйти в четвертьфинал Кубка Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал молодого полузащитника Владимира Бражко за провал в игре с "Оболонью".

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