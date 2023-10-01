'Динамо' в матче с 6 голами добыло непростую победу в УПЛ. Видео голов

Киевское "Динамо" в 9-м туре чемпионата Украины по футболу победило "Александрию". Поединок на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 4:2.

Хозяева с первых минут взяли высокий темп, придавив соперника. Атаки на ворота Ермакова шли одна за одной, но успеха не приносили. Гости большими силами ушли в оборону, которая приносила свои плоды до 15-й минуты, когда Бражко открыл счет.

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21-летний полузащитник молодежной сборной Украины после паса Александра Караваева с ближней дистанции расстрелял голкипера александрийцев.

"Динамо" уверенно контролировало ситуацию, когда на 43-й минуте неожиданно пропустило нелепый гол. Сирота неудачно сыграл в своей штрафной, мяч от его головы отскочил к Джованни и 21-летний бразилец сравнял счет.

Забив гол "Александрия" на минуту поддалась эйфории и расслабилась, за что была сразу наказана. Владислав Ванат вновь вывел киевлян вперед.

Начало второго тайма оказалось шокирующим для подопечных Луческу. На 47-й минуте Скорко дальним ударом прошил всю защиту, отправив круглый снаряд под стойку.

Развязка наступила на 83-й минуте, когда Бражко после скидки Ваната оформил дубль.

На последних секундах Буяльский оформил разгром.

После этой победы "бело-синие" поднимаются на 5-е место, набирая 15 очков. "Александрия" – 13-я.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Шахтер" сенсационно проиграл полтавской "Ворскле".

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