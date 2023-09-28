'Играл очень плохо': Луческу раскритиковал молодую звезду 'Динамо' после фиаско в Кубке Украины

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал молодую звезду команды Владимира Бражко за игру в 1/8 финала Кубка Украины с "Оболонью". Румынский специалист подчеркнул, что опорный полузащитник провел ужасный поединок, что стало одним из факторов поражения "бело-синих".

Об этом Луческу заявил на пресс-конференции после матча 27 сентября, информирует официальный сайт столичного клуба. Наставник "Динамо" добавил, что его подопечные не были мотивированы должны образом на поединок против соседей по городу.

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"Бражко играл очень плохо, делал много ошибок в передачах, не играл в защите как следует. Проблема не в игроках, а в их менталитете, ведь они знали, что кубковый матч – это особый матч. Здесь нет разницы между большими и маленькими клубами. Выиграть можно только, если у тебя есть огромное желание, отдаешь все силы на поле и находишься все время сконцентрированным. Мы дали возможность "Оболони" создать моменты взятия ворот и отличиться, пропускали их контратаки. Только в последние 20 минут мы играли так, как должны были играть", – сказал Луческу.

Напомним, "Динамо" минимально уступило "Оболони" в столичном дерби и вылетело из Кубка Украины. "Бело-синие" впервые с 2012 года не попали в четвертьфинал турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Александрия" из одноименного города Кировоградской области драматично вышла в четвертьфинал Кубка Украины. В поединке 1/8 финала подопечные Руслана Ротаня на стадионе имени обыграли львовский "Рух" благодаря автоголу на последних секундах.

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