Грандиозная сенсация. 'Динамо' вылетело из Кубка Украины, проиграв в 1/8 финала

Киевское "Динамо" проиграло землякам из "Оболони" в 1/8 финала Кубка Украины и покинула турнир. Матч на поле столичной "Оболонь-Арены" завершился со счетом 1:0.

В первом тайме "Динамо" с трудом создавало опасные моменты в позиционном нападении. Не хватало лидерских качеств футболистов. Андриевский и Бражко не могли создать основы для атак.

Ключевые события поединка случились на 57-й минуте. Возле динамовской штрафной Косовский сделал чистый подкат, обокрав Бражко. Мяч попал к Суханову, который идеальным ударом под стойку открыл счет.

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Забив гол "Оболонь" не стала уходить в оборону, А продолжала нагнетать, создавая один момент за другим.

Луческу попытался заменами спасти ситуацию, выпустив Сироту, Рамадани и Шепелева вместо Биловара, Бражко и Бенито. Это заметно обострило ситуацию у ворот "Оболони", но на линии безупречно играл Артем Кичак. 34-летнитй голкипер несколько раз спас команду от верного гола.

Заключительные минуты прошли в штурме "Динамо", но на результат это не повлияло.

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