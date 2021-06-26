Ярмоленко рассказал, зачем на самом деле устроил отжиг с бутылками на пресс-конференции. Видео

Атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал происшествие на пресс-конференции после матча Евро-2020 с Северной Македонией. Игрок "Вест Хэма" тогда перевернул поступок Криштиану Роналду, схватив бутылки с пивом и Coca-Cola и придвинул их поближе.

Ярмоленко признался, что не смотря на слова "Свяжитесь со мной, мне нужен контракт", никакой контракт ему не нужен был и сделал он это исключительно ради шутки.

"Со мной после этого никто не связывался, я это делал не для того, чтобы заработать контракт. У меня тогда было хорошее настроение и я делал это ради шутки. Я ни в чем не нуждаюсь", – сказал Ярмоленко на пресс-конференции перед игрой против "Швеции".

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Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Северная Македония завершилась со счетом 2:1.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020, благодаря победе Швеции над Польшей в заключительном туре.

После матча украинские болельщики не смогли сдержать эмоций, устроив "взрыв" в соцсетях.

Отметим, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".