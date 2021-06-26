Ярмоленко обратился с просьбой к тем, кто критикует сборную Украины. Видео
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко попросил поклонников национальной команды, которые критикуют футболистов, уменьшить градус негатива. По словам футболиста, он принимает лишь часть критических высказывания.
Игрок "Вест Хэма" отметил, что "желто-синие" на Евро-2020 уже выполнили задачу минимум.
"Нас критикуют за результат, критикуют за нашу игру. Я согласен с какой-то критикой. Я хочу всех попросить нести немного больше позитива. Мы все таки вышли из группы. Это была изначально наша минимальная задача. И все справились. Да, нам повезло. Да, мы сыграли плохо с Австрией, но мы вышли из группы. Давайте двигаться вперед с хорошими позитивными мыслями", – призвал Андрей.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины свой матч 1/8 финала Евро-2020 проведет против Швеции во вторник, 29 июня. Букмекеры уже опубликовали котировки на результат игры.
Это стало возможным благодаря необходимому результату игры Швеция – Польша.
После встречи в социальных сетях появилось множество мемов на эту тему.
Один из таких смешных снимков разместил посол Швеции, подколов нашу сборную.
Отметим, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".