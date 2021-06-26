Ярмоленко обратился с просьбой к тем, кто критикует сборную Украины. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Андрей Ярмоленко

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко попросил поклонников национальной команды, которые критикуют футболистов, уменьшить градус негатива. По словам футболиста, он принимает лишь часть критических высказывания.

Игрок "Вест Хэма" отметил, что "желто-синие" на Евро-2020 уже выполнили задачу минимум.

Андрей Ярмоленко на пресс-конференции.

"Нас критикуют за результат, критикуют за нашу игру. Я согласен с какой-то критикой. Я хочу всех попросить нести немного больше позитива. Мы все таки вышли из группы. Это была изначально наша минимальная задача. И все справились. Да, нам повезло. Да, мы сыграли плохо с Австрией, но мы вышли из группы. Давайте двигаться вперед с хорошими позитивными мыслями", – призвал Андрей.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины свой матч 1/8 финала Евро-2020 проведет против Швеции во вторник, 29 июня. Букмекеры уже опубликовали котировки на результат игры.

Роберт Левандовски.

Это стало возможным благодаря необходимому результату игры Швеция – Польша.

Рейтинг третьих мест Евро-2020.

После встречи в социальных сетях появилось множество мемов на эту тему.

Реакция соцсетей на выход Украины в плей-офф.

Один из таких смешных снимков разместил посол Швеции, подколов нашу сборную.

Все пары плей-офф Евро-2020.

Отметим, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Евро-2020Сборная Украины по футболуАндрей Ярмоленко