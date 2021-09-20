"Это его роль": легенда "Бенфики" оценил игру Яремчука и вспомнил Ярмоленко. Эксклюзив

Нападающему сборной Украины Роману Яремчуку нужно время, чтобы в полной мере адаптироваться в "Бенфике". А вот клуб из Лиссабона просто обязан показывать высокие результаты в этом сезоне – считает экс-футболист сборной Португалии Руй Агуаш.

Бывший форвард "Бенфики" и "Порту", который приезжал в Киев на матч лиссабонцев против "Динамо" в Лиге чемпионов (0:0), рассказал OBOZREVATEL о задачах португальского гранда на сезон, потенциале Яремчука и своем любимом игроке в сборной Украины.

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"В этом сезоне у "Бенфики" очень хорошие игроки. В команду влили большие инвестиции. Поэтому на нас лежит ответственность, и мы должны стараться выигрывать везде", – заявил Агуаш.

Что касается украинского нападающего Романа Яремчука, который пополнил состав "Бенфики" этим летом, то по мнению тренера, форварду нужно время.

"Яремчук – очень хороший игрок, футболист атлетичного типа. У него уже есть опыт, но в "Бенфике" ему нужно еще немного времени, потому что это новый клуб, новая страна, новый стиль футбола. Но мы надеемся, что со временем он станет даже лучше.

Какая роль в команде у него в будущем? В таком клубе, как "Бенфика", который хочет постоянно побеждать, нужны сильные игроки впереди. Это его роль", – считает Руй Агуаш.

А любимым игроком из сборной Украины у финалиста Лиги чемпионов оказался полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, несмотря на отсутствие достаточной практики в английском клубе.

"Ярмоленко – один из лучших футболистов сборной Украины, которая на Евро-2020 выступила достаточно хорошо, как и ожидалось. Украинцы показали хорошую игру. Был ли выход Украины в четвертьфинал для меня сюрпризом? В некоторой мере. А вот Португалия выступила не так хорошо. Она играла в качестве чемпиона и появилась большая ответственность. И ожидания были очень высокие. А в Европе очень сильные команды", – считает Агуаш.

Напомним, что матч "Динамо" и "Бенфики" закончился нулевой ничьей. Он проходил в напряженной борьбе и получился не самым зрелищным. На 93-й минуте подопечные Мирчи Луческу, казалось, вырвали победу, но гол Николая Шапаренко был отменен после видеопросмотра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче группы E "Барселона" разгромно проиграла "Баварии" в первом туре.

Луческу прокомментировал результат противостояния с португальским грандом.