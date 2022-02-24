Яремчук забил спасительный гол в Лиге чемпионов и поддержал Украину, показав тризубец. Видео

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В футбольной Лиге чемпионов в среду, 23 февраля, состоялись заключительные два поединка первой части 1/8 финала. Португальская "Бенфика" свела вничью матч против нидерландского "Аякса" (2:2), а "Манчестер Юнайтед" спасся от поражения от испанского "Атлетико" (1:1).

Главным героем поединка в Лиссабоне стал футболист сборной Украины Роман Яремчук. 26-летний уроженец Львова вышел на замену на 62-й минуте вместо Эвертона, а спустя 10 минут отличился забитым голом.

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Наш соотечественник удачно сыграл на добивании, отправив мяч головой в пустые ворота. Празднуя свой успех Яремчук снял игровую футболку, под которой оказалась вторая с трезубцем на груди.

Роман показал это всем трибунам, а затем поцеловал символ нашей страны.

Рефери согласно правилам футбола все равно расценил это как неспортивное поведение, показав украинцу желтую карточку.

Лучшие моменты с участием украинца:

"Бенфика" Португалия – "Аякс" Нидерланды 2:2 (1:2, 1:0)

Голы: 0:1 – 18 Тадич, 1:1 – 25, автогол Аллер, 1:2 – 29 Аллер, 2:2 – 72 Яремчук.

Бенфика – Влаходимос, Жилберто (Диогу Гонсалвеш, 90), Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Рафа Силва, Таарабт (Паулу Бернарду, 85), Вайгль, Нуньес (Лазаро, 90), Гонсалу Рамуш, Эвертон (Яремчук, 62).

Аякс – Пасвеер, Мазрауи (Ренсх, 90), Мартинес, Тимбер, Блинд (Тальяфико, 73), Альварес, Гравенберх (Классен, 74), Тадич, Бергейс, Аллер, Антони.

Предупреждения: Мазрауи (23), Бергейс (45), Нуньес (46), Гонсалу Рамуш (49), Яремчук (73), Антони (87).

В параллельном матче "Атлетико" уже на 6-й минуте шокировал гостей из Манчестера. После кинжальной контратаки, счет в игре открыл Жоау Феликс.

"Манчестер Юнайтед" плохо двигался, ощущалось в действия очень много статики, что в итоге позволяло соперникам легко защищаться. Мадридские футболисты закрывали зоны, оставляя соперника без продвижения к воротам.

Остро ощущалась нехватка быстрого перехода от защиты в нападение. чем всегда славился МЮ. Как только мяч получал Криштиану Роналду вокруг него сразу оказывалось 4 футболиста.

"Дьяволы" смогли забить ответный гол лишь на 80-й минуте после удара Энтони Эланги.

"Атлетико" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 7 Жоау Феликс, 1:1 – 80 Эланга.

Атлетико – Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилду, Лоди (Лемар, 76), Кондогбиа, Эррера, Льоренте, Корреа, Жоау Феликс (Гризманн, 76).

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Линделеф (Уан-Биссака, 66), Варан, Магуайр, Шоу (Теллес, 67), Погба (Матич, 66), Фред, Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд (Эланга, 75), Санчо (Лингард, 82).

Предупреждения: Эррера (45), Шоу (50), Линделеф (60), Рейнилду (63), Рэшфорд (65), Фред (74), Льоренте (77), Хименес (78), Теллес (83).

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля "Интер" на своем поле проиграл английскому "Ливерпулю" (0:2), а австрийский "Зальцбург" упустил победу над грозной "Баварией" (1:1).

​15 февраля ПСЖ вырвал победу у мадридского "Реала", а "Манчестер Сити" досрочно вышел в четвертьфинал, со счетом 5:0 разгромив в Лиссабоне "Спортинг".

22 февраля"Челси" на своем поле обыграл французский "Лилль" (2:0), а испанский "Вильярреал" ушел от поражение в игре с итальянским "Ювентусом" (1:1).