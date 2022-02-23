"Тень Коноплянки" для "Ювентуса" и успех "Челси". Результаты Лиги чемпионов 22 февраля

В футбольной Лиге чемпионов во вторник, 22 февраля, состоялись очередные два поединка 1/8 финала. Лондонский "Челси" на своем поле обыграл французский "Лилль" (2:0), а испанский "Вильярреал" ушел от поражение в игре с итальянским "Ювентусом" (1:1).

"Ювентус" открыл счет уже на 31-й секунде. Этот гол новичка "старой синьоры" Душана Влаховича стал вторым в списке самых быстрых голов Лиги чемпионов среди дебютантов.

Быстрее забить удалось только Евгению Коноплянке, который отличился в 2015 году в первом матче за "Севилью", выйдя на замену в игре против "Боруссии" Менхегладбах (3:0). Украинцу понадобилось всего 19 секунд.

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Во втором тайме "Вильярреал" попытался закрыть "Ювентус" в его штрафной и искал пути для взятия ворот. На 66-й минуте Дани Парехо сравнял счет.

"Вильярреал" Испания – "Ювентус" Италия 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 1 Влахович, 1:1 – 66 Парехо.

Вильярреал – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Тригерос, 79), Педраса (Эступиньян, 79), Капу, Парехо, Ло Чельсо, Чуквуэзе (Пино, 90), Данджума (Диа, 90).

Ювентус – Шченсны, Алекс Сандро (Бонуччи, 46), Данило, де Лигт, Де Шильо (Пеллегрини, 87), Куадрадо, Рабьо, Локателли (Артур, 71), Маккенни (Закария, 81), Мората, Влахович.

Предупреждения: Рульи (73), Рабьо (73).

В параллельном матче лондонцы с первых минут захватили инициативу, раз за разом накатывая атаки на ворота Жардина. Кай Хаверц, возглавивший нападение хозяев, один за другим загубил два выгоднейших момента, но с третьей попытки все-таки добился своего. Немец замкнул прицельным ударом подачу Хакима Зиеша с углового.

Оставшееся время первого тайма "Лилль" сумел отвести игру от своих ворот и бил до перерыва даже чаще, чем действующие победители Лиги чемпионов.

После перерыва "Челси" вновь стал играть первым номером и на 63-й минуте усилиями Пушилича удвоил преимущество.

"Челси" Англия – "Лилль" Франция 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 8 Хавертц, 2:0 – 63 Пулишич.

Челси – Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Сарр, 80), Ковачич (Лофтус-Чик, 51), Канте, Зиеш (Сауль, 60), Пулишич (Вернер, 80), Хавертц.

Лилль – Лео Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Тиагу Джало (Гудмундссон, 76), Андре, Шека, Саншеш (Бен-Арфа, 81), Онана (Йылмаз, 65), Бамба, Дэвид (Жегрова, 81).

Предупреждения: Лофтус-Чик (83), Бен-Арфа (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля "Интер" на своем поле проиграл английскому "Ливерпулю" (0:2), а австрийский "Зальцбург" упустил победу над грозной "Баварией" (1:1).

​15 февраля ПСЖ вырвал победу у мадридского "Реала", а "Манчестер Сити" досрочно вышел в четвертьфинал, со счетом 5:0 разгромив в Лиссабоне "Спортинг".