ПСЖ на последних секундах обыграл "Реал", разгром от "Манчестер Сити". Результаты 1/8 финала Лиги чемпионов 15 февраля

В футбольной Лиге чемпионов во вторник, 15 февраля, стартовали матчи 1/8 финала. В первом игровом дне французский ПСЖ обыграл испанский "Реал" (1:0).

ПСЖ со старта прогнозируемо владел инициативой. Если первые пару-тройку минут парижанам пришлось побегать в поисках мяча, то начиная с 10-й минуты хозяева поля более чем уверенно владели им на чужой половине поля.

Парижане позиционно атаковали, полностью захватив центр поля. Несколько раз длинные диагонали едва не превратились в опасность для ворот Куртуа.

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ПСЖ раз за разом нагружал левый фланг. Особенно блистал Мбпаппе, который заметно превосходил своего опекуна Карвахаля в скорости. На 18-й минуте француз смог прорваться в штрафную и только реакция Тибо Куртуа спасла "Реал" от гола.

Мадридцы практически не переходили на чужую половину поля, полностью сосредоточившись на защите.

Лишь на последних минутах гости смогли зацепиться за мяч, но ПСЖ сразу перестроился в игру в 5 защитников, выстроив железную оборону.

После перерыва рисунок игры не поменялся. Подопечные Почеттино устроили настоящую осаду ворот королевского клуба. ПСЖ много комбинировал на подступах к штрафному, играя и по флангах и через центр.

На 61-й минуте Карвахаль все таки не успел за Мбаппе, сбил его в своей штрафной и Даниэле Орсато без раздумий указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел Лионель Месси, но переиграть Куртуа не смог.

Это стало первым случаем за 15 лет, когда голкипер "Реала" отбил пенальти в Лиге чемпионов.

"Реал" едва не воспользовался этим психологическим моментом, убежав в контратаку. Данилу ценой желтой карточки остановил Винисиуса Жуниора.

Заключительные минуты прошли в атаках чемпиона Франции, и вышедший на замену Неймар и Месси отдавали острые голевые передачи, но последнего точного удара не было до последней минуты.

На 4-й добавленной минуте Мбаппе сотворил настоящий шедевр, проскользнув между защитниками и пробив между ног бельгийского вратаря.

ПСЖ Франция – "Реал Мадрид" Испания 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 90 Мбаппе.

ПСЖ – Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Данилу Перейра (Гуйе, 87), Верратти, Паредес, Ди Мария (Неймар, 73), Месси, Мбаппе.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль (Васкес, 72), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 82), Кроос, Каземиро, Бензема (Бэйл, 87), Асенсио (Родриго, 72), Винисиус Жуниор (Азар, 82).

Предупреждения: Каземиро (37), Верратти (40), Милитао (52), Менди (57), Данилу Перейра (62), Кимпембе (83), Родриго (83), Паредес (90).

В параллельном матче английский "Манчестер Сити" просто уничтожил португальский "Спортинг", отгрузив лиссабонскому клубу 5 безответных мячей.

Счет мог бы быть и больше, но на 50-й минуте арбитр из-за офсайда не засчитал гол Силвы.

"Спортинг" Португалия – "Манчестер Сити" Англия 0:5 (0:4, 0:1)

Голы: 0:1 – 7 Марез, 0:2 – 17 Бернарду Силва, 0:3 – 32 Фоден, 0:4 – 44 Бернарду Силва, 0:5 – 58 Стерлинг.

Спортинг – Адан, Порро (Нету, 83), Коатес, Матеус Рейс, Инасиу, Эшгайю, Сарабия (Табата, 75), Пальинья, Педру Гонсалвеш (Угарте, 51), Матеуш Нунеш, Паулинью (Слимани, 75).

Манчестер Сити – Эдерсон, Стоунз (Зинченко, 61), Лапорт (Аке, 85), Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва (Делап, 85), Родри (Фернандиньо, 73), Фоден (Гюндоган, 61), Стерлинг, Марез.

Предупреждения: Матеуш Нунеш (66), Гюндоган (74), Эшгайю (78), Угарте (83).

В среду, 16 февраля, в 1/8 финала "Ред Бул Зальбцург" сыграет против "Баварии", а "Интер" против "Ливерпуля". Начало в 22:00 по киевскому времени.