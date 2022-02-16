"Ливерпуль" дожал "Интер", чудесное спасение "Баварии". Результаты 1/8 финала Лиги чемпионов 16 февраля

В футбольной Лиге чемпионов в среду, 16 февраля, состоялись очередные два поединка 1/8 финала. Итальянский "Интер" на своем поле проиграл английскому "Ливерпулю" (0:2), а австрийский "Зальцбург" упустил победу над грозной "Баварией" (1:1).

Обе команды очень динамично начали поединок. Ощущался настоящий драйв, а мяч ни мгновения не задерживался в центральном круге.

Ближе к голу в первые минуты были футболисты "Ливерпуля". В одном из моментов красиво через себя бил Мане, но попал в сетку с внешней стороны ворот.

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Игроки обеих команд не давали ни секунды передохнуть друг другу и прессинговали оппонентов сразу, как только сами теряли мяч.

Одним из главных героев был Видаль, который успевал и в нападении поучаствовать, и потолкаться в защите. Несмотря на такую активность, 50% зрителей, собравшихся на "Сар-Сиро" за весь первый тайм так и не увидели ни одного удара в створ ворот.

"Интер" контролировал мяч лишь в первой трети поля, после чего шла острая вертикаль, в надежде на быстрых форвардов.

После перерыва миланцы стали действовать гораздо активнее и имели заметное преимущество над соперником. "Интер" очень опасно выбегал в контратаки, но ударов в створ по прежнему не было.

Сухая игра продолжалась до 75-й минуты, пока Фирмино не сыграл удачно после розыгрыша углового.

Через 8 минут Салах красиво словил на противоходе Хандановича, удвоив свое преимущество.

"Интер" Италия – "Ливерпуль" Англия 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 75 Фирмино, 0:2 – 83 Салах.

Интер – Ханданович, Думфрис (Дармиан, 87), де Врей (Раноккия, 87), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 90), Перишич, Видаль (Гальярдини, 87), Брозович, Чалханоглу, Джеко, Мартинес (Санчес, 70).

Ливерпуль – Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Тиаго Алькантара (Милнер, 86), Фабиньо (Хендерсон, 59), Эллиотт (Кейта, 59), Салах, Мане (Диас, 59), Диогу Жота (Фирмино, 46).

В параллельном матче австрийский "Зальцбург" едва не сотворил сенсацию, упустив победу над мюнхенской "Баварии" (1:1).

Уже на 21-й минуте хозяева провели быструю и результативную контратаку. Адейеми справа сместился к центру и отдал мяч налево. Аронсон в касание продолжил передачу, и Чиквубуйке Адаму примерно с 15 метров точно пробил в дальний угол.

Немцы смогли отыграться лишь на последней минуты. Отличился Кингсли Коман.

"Ред Булл" Австрия – "Бавария" Германия 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 21 Адаму, 1:1 – 90 Коман.

Ред Булл – Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Камара, Зайвальд (Сучич, 80), Капальдо, Ааронсон, Окафор (Адаму, 12), Адейеми (Кьергор, 87).

Бавария – Ульрайх, Зюле, Эрнандес, Павар, Гнабри (Шупо-Мотинг, 77), Толиссо (Забитцер, 80), Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.

Предупреждения: Коман (83), Кен (87), Забитцер (90).

Ответные встречи состоятся через три недели 8 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ПСЖ вырвал победу у мадридского "Реала", а "Манчестер Сити" досрочно вышел в четвертьфинал, со счетом 5:0 разгромив в Лиссабоне "Спортинг".