Яремчук блестяще сыграл в плей-офф Лиги чемпионов и помог "Бенфике" победить. Видео

Украинский форвард португальской "Бенфики" Роман Яремчук отметился результативной передачей в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ. Поединок прошел в Лиссабоне на арене "Эстадио да Луш" и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

25-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и провел на поле 71 минуту. Уже в дебюте встречи Роман принял непосредственное участие в результативной атаке своей команды.

На 10-й минуте Яремчук подхватил мяч в центре, развернулся и точно в разрез вывел своего партнера Рафаэля Силву один на один с голкипером. 28-летний хавбек ювелирным обводящим ударом в дальнюю шестерку открыл счет.

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Спустя полчаса "Бенфика" благодаря усилиям Юлиана Вайгла удвоила преимущество.

В дебюте второго тайма ПСВ смог отквитать один гол.

Ответная встреча пройдет через неделю в Нидерландах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа Яремчук великолепно дебютировал в своем первом официальном матче за "Бенфику".

Роман вышел со скамейки запасных в матче против московского "Спартака" и помог своей новой команде одержать победу над россиянами в отборе Лиге чемпионов со счетом 2:0 . ​

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Затем, в своем дебютном поединке в высшем дивизионе Португалии, украинский форвард забил один гол и отдал результативную передачу в матче против "Ароки".