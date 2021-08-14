Украинец Яремчук фантастически дебютировал в чемпионате Португалии

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук забил гол, сделал ассист и заработал на себе удаление голкипера соперника в дебютном поединке в чемпионате Португалии. Матч 2-го тура против "Ароки" завершился со счетом 2:0.

25-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и на 8-й минуте удачно воспользовался ошибкой вратаря гостей.

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Виктор Брага неудачно ввел мяч в игру. Яремчук попытался его отобрать, и голкипер сыграл рукой за пределами своей штрафной. Арбитр сразу показал красную карточку.

На 38-й минуте львовянин отдал точный пас на Луку Вальдшмидта, который открыл счет в матче.

Спустя пять минут Роман забитым мячом отметился сам. Яремчук откликнулся на фланговый прострел и в касание переправил круглого в сетку ворот.

"Бенфика" с двумя победам возглавляет таблицу португальского первенства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля Яремчук перешел в "Бенфику" из бельгийского "Гента". Договор Романа с бронзовым призером чемпионата Португалии рассчитан до 2026 года.

11 августа Яремчук дебютировал в официальных матчах "Бенфики", выйдя на замену и забив гол в поединке квалификации Лиги чемпионов против "Спартака".

После игры украинец отказался записывать на камеру интервью для московского журналиста на русском языке.