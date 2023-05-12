'Я – за Украину'. Этого не будет': легенда 'Динамо' рассказал, как 'послал' российских футболистов после вторжения РФ

Легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Кузнецов перестал общаться со своими бывшими российскими партнерами по сборным СССР и СНГ. Вице-чемпион Европы 1988 года признался, что не осуждает их позицию в отношении войны в Украине, однако просто не хочет слушать штампы кремлевской пропаганды.

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Об этом Кузнецов рассказал в интервью порталу FanDay. По словам обладателя Кубка кубков и Суперкубка УЕФА, некоторые россияне ему звонили после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля минувшего года, но он принципиально не брал трубку.

"Звонили Кирьяков, Хидиятуллин, Канчельскис, но после 24 февраля я принципиально трубку не брал. Сейчас мне не о чем с ними говорить. С Канчельскисом мы раньше вообще хорошо дружили, даже приезжали с Михайличенко к нему в "Рейнджерс". Если бы сегодня я встретился с ним лицом к лицу, то, возможно, поговорил бы, а слушать по телефону эту ерунду я не хочу. Понятно, что Канчельскис не выйдет на Красную площадь с лозунгом: "Я – за Украину". Этого не будет. Он уже живет в России более 30 лет и, наверное, хочет и дальше там работать. Такая у него позиция. Я его не осуждаю, просто прекратил общаться", – сказал легендарный футболист.

Отметим, что ранее Канчельскис назвал футбол РФ большим болотом, а также призвал футболистов бежать из чемпионата, но только в топ-7 лиг Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной России Андрей Соломатин заявил о том, что украинских детей "надо переделывать". Кроме того, он восхитился диктатором Владимиром Путиным, потому что он "не прогибался под пид***сов этих, под этот Запад".

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