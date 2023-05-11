'Мы в большом болоте': экс-игрок сборной России призвал футболистов бежать из РФ. Но только в топ-7 лиг Европы

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отметился неоднозначным высказыванием о футболе страны-агрессора. Он назвал его большим болтом и призвал игроков и тренеров переезжать в Европу, однако при этом добавил, что представители РФ достойны выступать исключительно в топовых чемпионатах.

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Об этом Канчельскис заявил в интервью порталу Metaratings. Уроженец Кировограда (ныне – Кропивницкий), который выступал в киевском "Динамо", донецком "Шахтере" и английском "Манчестер Юнайтед", отметил, что россиянам "надо уважать себя" и рассматривать предложения только из топ-7 европейских первенств.

"Мы все прекрасно понимаем, что сейчас находимся в большом болоте. Поэтому любое предложение надо рассматривать и бежать как тренерам, так и игрокам. Но я говорю про топ-чемпионаты Европы, а не про Польшу или Венгрию. Франция, Бельгия, Германия – на лиги этих стран надо ориентироваться. Вы еще скажите, что можно ехать тренировать в Люксембург или Кипр. Конечно, нет, надо уважать себя. Нужно смотреть на топ-7 лиг Европы", – сказал участник Евро-96.

Ранее Канчельскис называл тупыми англичан, а также цинично высказывался о войне в Украине, где в Кропивницком все еще проживает его мать.

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