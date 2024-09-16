'Я в эту Россию ни за что не поеду': чилийский футболист сбежал из московского ЦСКА

Чилийский футболист Виктор Давила отказался возвращаться в московский ЦСКА перед началом нового сезона. 26-летний центральный нападающий в жесткой форме поставил ультиматум российскому клубу и вынудил его согласиться на трансфер игрока в мексиканскую "Америку".

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Об этом в интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат" рассказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев, пишет портал Sport24. По его словам, еще минувшей зимой Давила просил отпустить его в аренду, однако россияне на это не согласились.

"Он не приехал на сборы. В аэропорту буквально жена развернулась и сказала: "Я в эту Россию никогда в жизни ни за что не поеду". Это было еще в июле после Кубка Америки. Он не вылетел на сборы. Ему клуб дал 48 часов, чтобы он на сборах появился. Жена с ним не полетела. Зимой он тоже просился в аренду и его не отпустили, потому что аренда нам была неинтересна, мы бы денег не получили и игрока вместо него не взяли бы", – сказал Шевелев.

Отметим, что Давила присоединился к ЦСКА в августе 2023 года, подписав четырехлетний контракт. Он сыграл 38 матчей за россиян и забил шесть голов.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший игрок сборной России Игорь Шалимов выразил уверенность в том, что команды из РФ не будут возвращены в международные турниры в течение 10 лет.

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