Знаменитый в прошлом игрок московского "Спартака" и ряда итальянских клубов Игорь Шалимов выразил уверенность в том, что отстранение России от международных турниров составит минимум 10 лет. Экс-футболист сборной РФ при этом размечтался о победе страны-агрессорке в преступной войне против Украины.

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Об этом Шалимов заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Используя отборные пропагандистские штампы, он поделился абсурдным мнением о том, что западные страны, для которых "СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.) закончится поражением", не смогут начать играть с россиянами и будут их держать в изоляции.

"Ощущения у меня плохие по поводу прогноза на возвращение. Думаю, что это минимум 10 лет. Дело не в том, что чемпионат мира ближайший пройдет в том числе в США, а Евро следующий в Британии – странах, которые к России относятся недружественно. Дело и в том, что когда СВО для нас закончится победой, а для Запада, для Европы поражением, это им тяжело будет принять и делать вид, что ничего не произошло – и начать играть с нами", – сказал Шалимов.

Ранее защитник московского ЦСКА Даниил Круговой выразил нелепую мысль о том, что сборную России скоро вернут в международные соревнования.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной РФ Руслан Литвинов съездил в Иран и заявил, что "в России все отлично".

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