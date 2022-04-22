'Я теперь недалеко': тренер сборной России по футболу рассказал о поездке в оккупированный Луганск

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко признался, что его мама, брат и сестра находятся в оккупированном Луганске. В минувшем году бывший защитник московского "Спартака" посещал родной город, где побывал на могиле отца.

Об этом сам Онопко рассказал в интервью порталу Чемпионат.com. По его словам, его родные привыкли к войне, а сам он надеется с ними вновь увидеться ведь он "теперь недалеко", видимо, намекая на признание Россией "ЛНР".

"Остались ли родные на Донбассе? Мама с сестрой и братом – в Луганске. У мамы свой огород, живность, рассада. Прошлым летом навещал их после долгой разлуки. Сходил на могилу к отцу, прошел по дворам, где гулял и мячом лупил в стенку. Вернулся в детство. А в Донецке давно не был. Они живут в той ситуации, в которой живут. Привыкли. Надеюсь, увидимся как-нибудь – я теперь недалеко", – сказал Онопко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке умер легендарный капитан "Шахтера" Виктор Звягинцев. Виктору Онопко он приходился тестем.