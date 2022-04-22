Умер легендарный капитан 'Шахтера'

Легендарный футболист донецкого "Шахтера" Виктор Звягинцев скончался в возрасте 71 года. Бывший капитан "горняков" и игрок сборной СССР, который выступал на позиции центрального защитника, умер в оккупированном Донецке.

От этом сообщает официальный сайт клуба. Причины смерти выдающего футболиста не называются. Звягинцев является воспитанником детско-юношеской школы донецкого клуба.

В составе "Шахтера" защитник дебютировал в 19 лет. Выступал за донецкую команду с 1969 по 1980 год с перерывами на игры за киевские СКА, ЦСКА и "Динамо".

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В 1975 году "горняки" впервые в своей истории стал серебряным призером чемпионата СССР, а через четыре года Звягинцев повторил этот успех с донецкой командой.

В 1981 году команда завоевала Кубок СССР, обыграв в финале тбилисское "Динамо". В 1973-75 годах Виктор Звягинцев входил в число 33-х лучших футболистов СССР.

За "оранжево-черных" Виктор Звягинцев провел 175 матчей. В его активе также 13 встреч за сборную СССР. Он добыл бронзовую медаль Олимпийских игр 1976 году. В последние годы легендарный футболист занимался тренером в детской школе в родном Донецке.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о ситуации, которая может поставить под сомнение само существование клуба.