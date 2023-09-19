'Я против иностранцев!' Чемпион ОИ из РФ заговорил о заговоре против россиян в спорте

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в приступе ярости выступил против иностранцев в российском спорте. Бывший хоккеист даже обвинил функционеров из страны-агрессорки в заговоре против соотечественников, в частности, тренеров.

Об этом Кожевников заявил в комментарии в комментарии порталу Legalbet, оценивая ситуацию в хоккейном и футбольном первенствах, где команды возглавляют пять легионеров. Представитель РФ выразил уверенность в том, что в России есть свои сильные тренеры, которым просто не дают работать.

Видео дня

"Люди смотрят в другую сторону, им нравятся другие специалисты, как будто у нас и в хоккее, и в футболе нет своих тренеров. Но на них не обращают внимания. Я против иностранцев! У нас хорошая школа и тренеры. Ищут причины, чтобы не назначать российских тренеров. Может быть, некоторые просто неудобны руководству. Надо спрашивать у советов директоров, почему они принимают непонятные решения", – сказал Кожевников.

Ранее в депутату Государственной думы Роман Терюшков назвал главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина предателем страны, напомнив ему об эстонском паспорте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валерий Карпин пожаловался на то, что даже африканские сборные не хотят играть с агрессорами товарищеские матчи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!