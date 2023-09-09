"Я приехал сюда работать". Петраков заявил, что "хочет помочь" друзьям России

Главный тренер сборной Армении по футболу Александр Петраков с трудом сдержал эмоции на пресс-конференции после матча квалификации Евро-2024 против Турции. Игра на стадионе Эскишехир завершилась со счетом 1:1.

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Отвечая на вопросы журналистом 66-летний экс-наставник украинской сборной заявил, что он тренирует не сборную Франции, Бразилии или Аргентины, а сборную Армении.

"Тренеры этих национальных сборных не напряжены. Я напряжен. Я переживаю за результат. Я приехал сюда работать, хочу помочь Армении и армянским людям", – сказал Петраков во время общения с журналистами.

Александр Васильевич признался, что доволен местом работы.

"Откровенно говоря, ко мне очень хорошо относятся люди - подходят, желают удачи, добра. Поэтому я напряжен, я переживаю за результат, за ребят переживаю, чтобы получалось у них, чтобы они верили в себя. Я считаю, что это огромная заслуга именно футболистов", - сказал Петраков.

Армения после 4 матчей с 7 очками делит третье место в группе D с Хорватией. Лидирует Турция (10 баллов).

Напомним, что Петраков дебютировал поражением в отборе на чемпионат Европы-2024. Армения дома проиграла со счетом 1:2 Турции, забив при этом первый гол.

Как сообщал OBOZREVATEL, Армения является партнером России по ОДКБ и входит в список дружественных стран РФ. О назначении украинца стало известно 14 января.

Доход Александра Васильевича, по неофициальной информации, составит 500-600 тыс. евро в год.

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