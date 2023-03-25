Петраков начал работу у друзей России с хамской выходки и поражения. Видео

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков дебютировал поражением в отборе на чемпионат Европы-2024. Армения дома проиграла со счетом 1:2 Турции, забив при этом первый гол.

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На пресс-конференции после игры, украинскому наставнику был задан вопрос от армянского журналиста, не начались ли проблемы после изменения схемы и не опоздал ли Петраков с заменами во втором тайме.

Александр Васильевич в ответ начал "быковать", с издевкой поинтересовавшись, есть ли у спрашивающего тренерская лицензия. В ответ журналист неожиданно ответил, что у него есть тренерская лицензия С.

"Вы можете подать свою кандидатуру на главного тренера сборной, будете тренировать, если вы говорите, что я опоздал и все остальное. Вы упрекаете меня этим. У вас лицензия С. Некрасиво так а говорите тренеру, у которого лицензия PRO", – пафосно заявил Петраков.

Тренер не считает, что опоздал с заменами, заявив, что вообще игроков своей команды никого не знает".

"Только узнал ребят неделю назад, кто на какой позиции. Для того чтобы что-то сделать, надо немного больше узнать. Но это не отговорка какая-то. Понимаете, о чем идет речь, кто разбирается в футболе. За неделю невозможно узнать ребят, нет возможности узнать куда кого поставить, кем усилить и так далее. Хотите обвинять меня – обвиняйте", – сказал Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Армения является партнером России по ОДКБ и входит в список дружественных стран РФ. О назначении украинца стало известно 14 января.

Доход Александра Васильевича, по неофициальной информации, составит 500-600 тыс. евро в год.

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