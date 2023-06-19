'Я не понимаю. Почему?' Реброва привели в недоумение болельщики сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не удивился тому, что его команда столкнулась с серьезными трудностями в матче с Мальтой в отборе чемпионата Европы-2024. Наставник "сине-желтых" подчеркнул, что его подопечные проводили третью встречу за последние 10 дней, а соперник отлично защищался.

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции после поединка в Трнаве. 49-летний специалист признался, что его порадовала реакция футболистов на серьезный разговор в перерыве игры. Он также выразил несогласие с тем, что многие болельщики сборной Украины считали мальтийцев слабым соперником.

"Тяжело играть три игры за 10 дней. Мы знали, что будет трудная игра. Как и с Северной Македонией, уверенно смотрелись во втором тайме. Было важно взять три очка и двигаться дальше. С такими командами нам тяжело играть, потому что у них очень компактная оборона. Они очень много сил потратили в первом тайме. Хорошо, что мы создавали моменты во втором тайме. Да, согласен, что мы должны были забивать больше. Я знаю, что в Украине все ждали 5:0, 6:0, но сейчас все научились обороняться. Да, Англия победила 4:0, но они забили быстрый гол. Я не удивлен тому, что получилась тяжелая игра. Я не понимаю, почему в Украине все считают, что мы должны всех выносить по 3-4:0. Почему?" – сказал Ребров.

Напомним, сборная Украины обыграла Мальту 1:0 благодаря голу с пенальти Виктора Цыганкова. До это 16 июня подопечные Реброва совершили камбэк в игре с Северной Македонией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России выразили восхищение победой украинцев над Северной Македонией в отборе Евро-2024.

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