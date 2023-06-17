"Такие бойцы не проигрывают". В России восхитились силой Украины в отборе Евро-2024 против Македонии

Успех сборной Украины в поединке против команды Северной Македонии вызвал бурное обсуждение у болельщиков из России. Фанаты из РФ не смогли не признать силу украинцев в этом поединке.

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"Украинцы красавцы. За тайм с 2:0 до 3:2 сделать", "Заслуженная победа сборной Украины. Наши поздравления!", "Украинцы - молодцы, заставили понервничать. Но был уверен, что смогут вытащить матч", "Украина-красавцы. Такая воля к Победе Зачетный камбэк", "Украинцы проявили характер. Такие бойцы не проигрывают" – пишут юзеры.

Кроме того российские футбольные болельщики отмечают потрясающую игру Михаила Мудрика, сделавшего две результативных передачи, и Георгия Судакова.

"Судакову 19, у него уже опыт игры в сборной на Евро и ЛЧ. Это просто бриллиант, нужно уже этим летом уходить на повышение", Мудрик - сольный проход и результативный пас. Навес с места - гениальный результативный пас. Вот что бывает, когда играешь у тренера, а не у физрука Френки, хоть я его и люблю всей душой", – комментируют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Северная Македония - Украина завершился со счетом 2:3. При этом начало для украинцев было кошмарным. За первую половину подопечные Сергея Реброва не нанесли ни одного удара в створ, дважды ударив в сторону ворот.

Сразу после матча швейцарский рефери Лукас Фендрих наказал лидера сборной Украины.

Отметим, что последний раз национальная команда Украины добывала волевую победу еще в 2000 году при Валерии Лобановском. Тогда "желто-синие" смогли выиграть 3:2 у Армении, также по ходу встречи уступая 0:2.

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