'Мало кто знает...' Футболист 'Шахтера' объявил об уходе из сборной Украины

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос принял решение завершить международную карьеру. Футболист объявил о том, что больше не будет выступать за сборную Украины, в составе которой провел 27 матчей.

Об этом сам Марлос заявил в комментарии пресс-службе "горняков". Он объяснил свое решение проблемами со здоровьем, которые мешают ему выглядеть так же ярко, как раньше.

"Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы. Я хочу сказать спасибо всем, кто четыре года назад предоставил мне такую возможность – быть украинцем и выступать за национальную сборную!" – сказал 33-летний хавбек.

Видео дня

Он выразил благодарность тренерам, с которыми работал, футболистам, а также болельщикам. "Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку. Благодарю всех партнеров по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем", – резюмировал Марлос.

Напомним, бразилец получил украинский паспорт в сентябре 2017 года, а уже 6 октября дебютировал в составе "желто-синих" в поединке отбора ЧМ-2018 против Косово. Всего за украинскую сборную Марлос провел 27 матчей, в которых забил один гол (в отборе Евро-2020 в ворота Литвы).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков был назначен новым главным тренером сборной Украины с приставкой "исполняющий обязанности". На этом посту он сменил Андрея Шевченко, который покинул команду после Евро-2020.

Петраков будет готовить "желто-синих" матчам отбора ЧМ-2022 с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября), а также спаррингу с чехами (8 сентября). Ранее УАФ опубликовала список игроков, вызванных на эти матчи.