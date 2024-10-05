'Я натурально на*рав в штани'. Мобилизованный журналист рассказал, что с ним сделали после правды про учебку в ВСУ

Известный украинский спортивный журналист Андрей Сенькив, который в середине июня был мобилизован в Вооруженные силы Украины, в социальной сети Х (бывший Twitter) рассказал историю, как его хотели наказать за правду про прохождения базовой военной подготовки (БВЗП). У Сенькива большие проблемы со зрением, и согласно выводу военно-врачебной комиссии (ВВК) он может служить лишь на тыловых должностях.

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Несмотря на все документы, по которым Сенькив ограниченно пригоден, после БВЗП его все равно отправили учиться командовать механизированным взводом.

Далее OBOZ.UA приводит текст на языке оригинала (авторские орфография и стилистика сохранены).

"Перші дні БВЗП. Там не зразу видали одяг - ми мокли під дощем і мокрі лягали спати. Перевдягнутись не було в шо. І навчання почалося через тиждень після приїзду. Тоді то для мене було - "трагєдія"!

Я напечатав тут тред і він добре так розлетівся. По Telegram, ЗМІ і так далі. На ранок всі балакали про той тред і жали руку. Але ввечері прийшов сержант і закликав, показавши палець угору: "Нагору тебе кличуть". Я втішивсь - розголос зробить порядок.

Мене зустріли і провели в бєсєдку. Туда зайшов надутий у всіх сенсах підполковник.

"Ну шо, колаборант?" – такими були його перші слова – "СБУ вже зацікавилось тобою, шо чудиш".

Він довго, нудно і тяжко говорив, розмазував і розмазував. І видав тираду, яку я запам'ятаю на все життя. Спершу показав рукою в сторону. Там був колючий дріт, за ним трава по коліна і пару дерев.

- Шо тут бачиш?

Про колючий дріт чуйка підказала, шо ліпше не казати.

- Дерева, пане підполковнику.

– Хм, а я - квіти. А знаєш чому? Бо квіти символізують жіночу красу.

Він задумливо подивився вдаль, гордо підняв голову і розпрямив плечі. хвилинка величі.

Далі було "но-но-но" пальчиком і наказ видалити тред, який всюди розлетівся. я натурально на*рав в штани. *бать - я на радарах в СБУ, ніх*я собі.

Я почувався приниженим, горів від несправедливості. але проковтнув. нове життя, нові реалії, нові правила гри. Далі наказ було дано капітану - провести мене до розташування. Прикол в тому, що той не знав дороги. І весь час тримався позаду мене. Який теж не орієнтувався.

Уявіть, щойно тебе лякають СБУ і колобарантством. А далі капітан йде виключно позаду - зуб даю, думав, шо пристрілить. Це був перший і останній (поки що, хе-хе) раз в армії, коли я схавав, опустив голову, змирився, змовчав, 100 разів вибачався ні за що. Я мав розказати цю історію"

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